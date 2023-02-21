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Шаманина Устина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

27.05.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Шаманин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1796

Муж: Шаманин Игнатий Львович

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаманин Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.03.1805 ст.

Сын: Шаманин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шаманин Епифан Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1816 ст.

Сын: Шаманин Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
27.05.1849 ст.
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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