Шаманина Устина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти27.05.1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович
Бракосочетание
До 1796
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Шаманин Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович
Рождение ребёнка
04.03.1805 ст.
Сын: Шаманин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шаманин Епифан Игнатьевич
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович
Рождение ребёнка
30.07.1816 ст.
Сын: Шаманин Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Львович
Место жительства
1838
Смерть
27.05.1849 ст.