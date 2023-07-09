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Шачнев Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шачнев Илья Петрович

Мать: Шачнева Акилина Григорьевна

Бракосочетание
1797

Жена: Шачнева Евфросиния Алексеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шачнев Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шачнев Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1814 ст.

Сын: Шачнев Василий Александрович

Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шачнев Иван Александрович

Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шачнев Ипатий Александрович

Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шачнев Авраам Александрович

Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1830
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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