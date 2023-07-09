Шачнев Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Шачнев Илья Петрович
Бракосочетание
1797
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шачнев Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шачнев Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1814 ст.
Сын: Шачнев Василий Александрович
Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шачнев Иван Александрович
Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шачнев Ипатий Александрович
Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шачнев Авраам Александрович
Мать ребёнка: Шачнева Евфросиния Алексеевна
Смерть
1830