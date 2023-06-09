Галищев Климентий Федорович
Место рождения
Дата рождения19.01.1842
Дата смертиДо 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1842
Рождение ребёнка
29.04.1862
Дочь: Пелагея Климентьевна
Мать ребёнка: Галищева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.03.1866
Дочь: Василиса Климентьевна
Мать ребёнка: Галищева Феврония Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1876