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Галищев Климентий Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.01.1842

Дата смерти

До 1876

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1842

Отец: Галищев Федор Афанасьевич

Мать: Галищева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
29.04.1862

Дочь: Пелагея Климентьевна

Мать ребёнка: Галищева Феврония Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.03.1866

Дочь: Василиса Климентьевна

Мать ребёнка: Галищева Феврония Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галищева Феврония Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1876