Галищева Феврония Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галищева Феврония Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1862

Дочь: Пелагея Климентьевна

Отец ребёнка: Галищев Климентий Федорович

Рождение ребёнка
05.03.1866

Дочь: Василиса Климентьевна

Отец ребёнка: Галищев Климентий Федорович

Бракосочетание
14.04.1876

Муж: Филатов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галищев Климентий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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