Галищева Феврония Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1862
Дочь: Пелагея Климентьевна
Отец ребёнка: Галищев Климентий Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1866
Дочь: Василиса Климентьевна
Отец ребёнка: Галищев Климентий Федорович
Бракосочетание
14.04.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно