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Старцев Василий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Иосиф Григорьевич

Мать: Лапшина Елена Александровна (предположительно)

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Старцева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Старцева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Авенир Васильевич

Мать ребёнка: Старцева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Старцева Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Антонина Александровна

Смерть
Неизвестно
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