Старцев Василий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Старцева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Старцева Антонина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Авенир Васильевич
Мать ребёнка: Старцева Антонина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Старцева Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно