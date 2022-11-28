Старцева (Серебрякова) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Серебряков Александр Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Старцева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Старцев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Авенир Васильевич
Отец ребёнка: Старцев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Старцев Василий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно