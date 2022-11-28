Старцева (Серебрякова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Серебрякова) Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Серебряков Александр Нестерович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Старцева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Старцев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Авенир Васильевич

Отец ребёнка: Старцев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Старцев Василий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Василий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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