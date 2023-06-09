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Завьялова (-) Павла Семёновна

Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
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Место
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Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.06.1914 ст.

Сын: Завьялов Павел Константинович

Отец ребёнка: Завьялов Константин Осипович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1920

Сын: Завьялов Иван Константинович

Отец ребёнка: Завьялов Константин Осипович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1945
Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд