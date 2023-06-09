Завьялова (-) Павла Семёновна
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1914 ст.
Сын: Завьялов Павел Константинович
Отец ребёнка: Завьялов Константин Осипович
Рождение ребёнка
11.01.1920
Сын: Завьялов Иван Константинович
Отец ребёнка: Завьялов Константин Осипович
Смерть
После 1945