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Завьялов Павел Константинович

Место рождения

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

05.06.1914 ст.

Дата смерти

19.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1914 ст.

Отец: Завьялов Константин Осипович

Мать: Завьялова Павла Семёновна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1940

Дочь: Слепнёва Валентина Павловна

Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.02.1942

Сын: Завьялов Иван Павлович

Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
19.04.2003
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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