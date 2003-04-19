Завьялов Павел Константинович
Место рождения
Дата рождения05.06.1914 ст.
Дата смерти19.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1914 ст.
Рождение ребёнка
10.05.1940
Дочь: Слепнёва Валентина Павловна
Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1942
Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна
Смерть
19.04.2003
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область