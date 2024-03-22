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Меркулов Евфим Борисов

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Меркулов Борис Сильверстов

Мать: Меркулова Мария Кириллова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
07.02.1900

Жена: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
1903

Сын: Меркулов Иван Евфимов

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Меркулов Василий Евфимов

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1908

Сын: Меркулов Петр Евфимов

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.07.1909

Дочь: Параскева Евфимова

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.02.1912

Дочь: Евдокия Евфимова

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Меркулов Стефан Евфимов

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.07.1916

Сын: Меркулов Сергий Евфимов

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
нере
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