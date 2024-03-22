Меркулов Евфим Борисов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
07.02.1900
Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
01.01.1906
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
17.06.1908
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
29.07.1909
Дочь: Параскева Евфимова
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
28.02.1912
Дочь: Евдокия Евфимова
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
05.08.1913
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
04.07.1916
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
30.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Семенова
Смерть
Неизвестно
нере