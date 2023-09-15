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Меркулов Иван Евфимов

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1903

Дата смерти

08.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Меркулов Евфим Борисов

Мать: Меркулова Евдокия Семенова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Евдокия Яковлева

Смерть
08.09.1941
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