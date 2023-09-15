Меркулов Иван Евфимов
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти08.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Меркулов Евфим Борисов
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1941