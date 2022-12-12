Инякина Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиПосле 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1882 ст.
Сын: Инякин Александр Петрович
Отец ребёнка: Инякин Пётр Емельянович
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 456. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти станицы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1882