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Жгун Давыд Максимович

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Жгун Максим Максимович

Мать: Жгун Ольга Трофимовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
23.09.1901 ст.

Жена: Жгун Наталья Романовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1903 ст.

Сын: Жгун Артемий Давыдович

Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1904 ст.

Сын: Жгун Иван Давыдович

Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1910 ст.

Сын: Жгун Василий Давыдович

Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.

Сын: Жгун Роман Давыдович

Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1914 ст.

Сын: Жгун Михаил Давыдович

Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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