Жгун Давыд Максимович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Жгун Максим Максимович
Мать: Жгун Ольга Трофимовна
Бракосочетание
23.09.1901 ст.
Жена: Жгун Наталья Романовна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна
Рождение ребёнка
13.11.1904 ст.
Сын: Жгун Иван Давыдович
Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна
Рождение ребёнка
07.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.
Сын: Жгун Роман Давыдович
Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна
Рождение ребёнка
06.11.1914 ст.
Мать ребёнка: Жгун Наталья Романовна
Смерть
Неизвестно