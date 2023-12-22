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Жгун Наталья Романовна

Место рождения

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1877 ст.

Отец: Жгун Роман Алексеевич

Мать: Жгун Евдокия Илларионовна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.09.1901 ст.

Муж: Жгун Давыд Максимович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1903 ст.

Сын: Жгун Артемий Давыдович

Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1904 ст.

Сын: Жгун Иван Давыдович

Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1910 ст.

Сын: Жгун Василий Давыдович

Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.

Сын: Жгун Роман Давыдович

Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1914 ст.

Сын: Жгун Михаил Давыдович

Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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