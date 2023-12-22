Жгун Наталья Романовна
Место рождения
Дата рождения14.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1877 ст.
Отец: Жгун Роман Алексеевич
Бракосочетание
23.09.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович
Рождение ребёнка
13.11.1904 ст.
Сын: Жгун Иван Давыдович
Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович
Рождение ребёнка
07.03.1910 ст.
Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.
Сын: Жгун Роман Давыдович
Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович
Рождение ребёнка
06.11.1914 ст.
Отец ребёнка: Жгун Давыд Максимович
Смерть
Неизвестно