Козлова (Любимовъ) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Любимовъ) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Любимовъ Иванъ

Мать: Любимова Васса

Смерть
1979