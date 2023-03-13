Любимовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Любимовъ Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Любимова Васса
Рождение ребёнка
1914
Сын: Любимовъ Петръ
Мать ребёнка: Любимова Васса
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Козлова Евдокия
Мать ребёнка: Любимова Васса
Рождение ребёнка
1924
Сын: Любимовъ Никита
Мать ребёнка: Любимова Васса
Смерть
1973