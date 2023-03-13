Любимовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Любимовъ Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Любимова Васса

Рождение ребёнка
1914

Сын: Любимовъ Петръ

Мать ребёнка: Любимова Васса

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Козлова Евдокия

Мать ребёнка: Любимова Васса

Рождение ребёнка
1924

Сын: Любимовъ Никита

Мать ребёнка: Любимова Васса

Смерть
1973
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