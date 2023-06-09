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Котов Василий Викторович

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952

Отец: Котов Виктор Васильевич

Мать: Котова Анна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.03.1977

Дочь: Аверьянова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Котова Людмила Анатольевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Развод
Неизвестно

Жена: Котова Людмила Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Людмила Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область