Котов Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения01.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952
Отец: Котов Виктор Васильевич
Мать: Котова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
18.03.1977
Дочь: Аверьянова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Котова Людмила Анатольевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно