Садкова Ефимия Андреевна
Место рождениядеревня Часовенская
Дата рождения1837
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1859
Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Садков Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович
Смерть
1900