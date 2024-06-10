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Садкова Ефимия Андреевна

Место рождения

деревня Часовенская

Дата рождения

1837

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1859

Муж: Садков Сергей Иванович

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Садков Артемий Сергеевич

Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Садков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Садков Диомид Сергеевич

Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Садков Аким Сергеевич

Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Садков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Садков Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Садков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Садков Сергей Иванович

Смерть
1900

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