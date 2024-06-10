Садков Аким Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Садков Сергей Иванович
Мать: Садкова Ефимия Андреевна
Бракосочетание
10.05.1899
Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Садкова Мария Акимовна
Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Садков Александр Акимович
Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Садкова Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна
Смерть
1934