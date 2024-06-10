Садков Аким Сергеевич 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Садков Аким Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Садков Сергей Иванович

Мать: Садкова Ефимия Андреевна

Бракосочетание
10.05.1899

Жена: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Садков Василий Акимович

Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Садков Киприан Акимович

Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Садкова Мария Акимовна

Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Садков Александр Акимович

Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Садкова Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Садков Прокопий Акимович

Мать ребёнка: Садкова (Голенищева) Татьяна Матвеевна

Смерть
1934

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