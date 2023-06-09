Безсонов Евдоким Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонов Евдоким Федорович

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Безсонов Матвей Евдокимович

Мать ребёнка: Безсонова Прасковья Фотиевна

Рождение ребёнка
30.10.1866

Дочь: Криулина Ефросинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Безсонова Прасковья Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсонова Прасковья Фотиевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно