Никольская (Вершинская) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1837
Дата смерти21.12.1904
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1837
Рождение ребёнка
17.07.1863
Сын: Никольский Николай Константинович
Отец ребёнка: Никольский Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Никольский Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Софья Константиновна
Отец ребёнка: Никольский Константин Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1904