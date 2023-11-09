Никольская (Вершинская) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская (Вершинская) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1837

Дата смерти

21.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1837

Отец: Вершинский Дмитрий Степанович

Мать: Вершинская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1863

Сын: Никольский Николай Константинович

Отец ребёнка: Никольский Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Никольский Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Софья Константиновна

Отец ребёнка: Никольский Константин Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1904
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