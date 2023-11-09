Вершинский Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинский Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1798

Дата смерти

09.11.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Скачкова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Вершинская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1837

Дочь: Никольская Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Вершинская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1839

Дочь: Чельцова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Вершинская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1843

Дочь: Георгиевская София Дмитриевна

Мать ребёнка: Вершинская Елизавета Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерея
Смерть
09.11.1858
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище
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