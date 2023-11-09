Вершинский Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1798
Дата смерти09.11.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Скачкова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Вершинская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1837
Дочь: Никольская Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Вершинская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1839
Дочь: Чельцова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Вершинская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1843
Дочь: Георгиевская София Дмитриевна
Мать ребёнка: Вершинская Елизавета Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерея
Смерть
09.11.1858
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище