Бельчикова (Давиденко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.04.1903 ст.
Дата смертиПосле 1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1903 ст.
Крещение
20.04.1903 ст.
Дворянин Василий Петрович Щербак и казённая крестьянка Мелания Тарасовна Котляр
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бельчиков Виталий Назарович
Отец ребёнка: Бельчиков Назарий Егорович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бельчиков Назарий Егорович
Смерть
После 1932