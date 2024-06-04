Бельчикова (Давиденко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельчикова (Давиденко) Мария Ивановна

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Место рождения

Иваньков, Чернігівська область

Дата рождения

18.04.1903 ст.

Дата смерти

После 1932

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1903 ст.

Отец: Давиденко Иван Тарасович

Мать: Давиденко Евфимия Фотиевна/Фокиевна

Иваньков, Чернігівська область
Крещение
20.04.1903 ст.
Иваньков, Чернігівська область
Дворянин Василий Петрович Щербак и казённая крестьянка Мелания Тарасовна Котляр
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бельчиков Виталий Назарович

Отец ребёнка: Бельчиков Назарий Егорович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельчиков Назарий Егорович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1932
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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