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Левоска Иван Абрамович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1900

Отец: Левоска Абрам Адамович

Мать: Левоска (Аман) Елизавета Яковлевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.04.1923

Жена: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна

Рождение ребёнка
30.12.1923

Дочь: (Левоска) Люли Ивановна

Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.03.1926

Сын: Левоска Александр Иванович

Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.1928

Сын: Левоска Виктор Иванович

Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1931

Сын: Левоска Эйно Иванович

Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.08.1932

Дочь: (Левоска) Лемпи Ивановна

Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна

Смерть
Неизвестно

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