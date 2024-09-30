Левоска Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения13.05.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1900
Бракосочетание
29.04.1923
Рождение ребёнка
30.12.1923
Дочь: (Левоска) Люли Ивановна
Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна
Рождение ребёнка
02.03.1926
Сын: Левоска Александр Иванович
Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна
Рождение ребёнка
15.03.1928
Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна
Рождение ребёнка
12.01.1931
Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна
Рождение ребёнка
09.08.1932
Дочь: (Левоска) Лемпи Ивановна
Мать ребёнка: Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна
Смерть
Неизвестно