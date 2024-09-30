Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна
Место рождения
Дата рождения17.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1898
Бракосочетание
29.04.1923
Рождение ребёнка
30.12.1923
Дочь: (Левоска) Люли Ивановна
Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович
Рождение ребёнка
02.03.1926
Сын: Левоска Александр Иванович
Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович
Рождение ребёнка
15.03.1928
Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович
Рождение ребёнка
12.01.1931
Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович
Рождение ребёнка
09.08.1932
Дочь: (Левоска) Лемпи Ивановна
Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно