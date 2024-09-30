Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левоска (Торниайнен) Ольга Генриховна

Место рождения

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1898

Отец: Торниайнен Генрих Вильгельмов

Мать: Торниайнен (Виролайнен) Екатерина Адамовна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.04.1923

Муж: Левоска Иван Абрамович

Рождение ребёнка
30.12.1923

Дочь: (Левоска) Люли Ивановна

Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.03.1926

Сын: Левоска Александр Иванович

Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.1928

Сын: Левоска Виктор Иванович

Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1931

Сын: Левоска Эйно Иванович

Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.08.1932

Дочь: (Левоска) Лемпи Ивановна

Отец ребёнка: Левоска Иван Абрамович

Смерть
Неизвестно

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