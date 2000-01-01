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Великий Эдуард Петрович
Великий Эдуард Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1932
Пол
Мужской
Отец
Великий Пётр Георгиевич
1909 г.р.
Мать
Великая Кристина Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец:
Великий Пётр Георгиевич
Мать:
Великая Кристина Фёдоровна
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