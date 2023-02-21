Великая Кристина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великая Кристина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Великий Эдуард Петрович

Отец ребёнка: Великий Пётр Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Великий Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Великий Пётр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великий Пётр Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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