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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Лукерья Гаврилова

Отец ребёнка: Вольский Гаврила Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вольский Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Вольский Гаврила Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ольга Гаврилова

Отец ребёнка: Вольский Гаврила Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Вольский Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Вольский Гаврила Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Гаврилова

Отец ребёнка: Вольский Гаврила Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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