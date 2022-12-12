Мотылькова Стефанида Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотылькова Стефанида Евфимиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1893 и 1894 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Мотыльков Борис Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.10.1918 ст.

Сын: Мотыльков Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Мотыльков Борис Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотыльков Борис Иванович

Смерть
Неизвестно
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