Мотылькова Стефанида Евфимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Мотыльков Борис Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1918 ст.
Сын: Мотыльков Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Мотыльков Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно