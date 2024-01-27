Кучеров Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кучеров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Кучерова Галина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кучеров Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Кучерова Галина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно