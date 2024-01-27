Кучерова (Прилепко) Галина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучерова (Прилепко) Галина Анна Егоровна

Кучерова (Прилепко) Галина Анна Егоровна

avatar

Место рождения

с.Степное

Дата рождения

1911

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Прилепко Егор

Мать: Прилепко Ефросинья Прасковья Павловна

с.Степное
Рождение ребёнка
20.01.1931

Дочь: Пака Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Бондаренко Петр Михайлович

Россия с. Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кучеров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кучеров Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Кучеров Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Кучеров Григорий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Григорий Емельянович

Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close