Кучерова (Прилепко) Галина Анна Егоровна
Место рожденияс.Степное
Дата рождения1911
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Прилепко Егор
с.Степное
Рождение ребёнка
20.01.1931
Дочь: Пака Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Бондаренко Петр Михайлович
Россия с. Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кучеров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кучеров Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кучеров Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Кучеров Григорий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991