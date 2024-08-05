Шалашова (Панкратьева) Евдокия Герасимовна 3 жена
Место рождения
Дата рождения1891
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Панкратьев Герасим Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1917 ст.
Дочь: (Шалашова) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Шалашов Никифор Родионович
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)