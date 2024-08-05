Шалашова (Панкратьева) Евдокия Герасимовна 3 жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалашова (Панкратьева) Евдокия Герасимовна 3 жена

Место рождения

Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Панкратьев Герасим Григорьевич

Мать: не указана

Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалашов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
23.06.1917 ст.

Дочь: (Шалашова) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Шалашов Никифор Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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