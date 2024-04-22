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Мухин Григорий Ст. Сержант Алексеевич

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

30.01.1910

Дата смерти

08.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1910

Отец: Мухин Алексей Петров

Мать: Мухина Мария Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Брат отцу Михаил и Анна Флоровна Сорокина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Мухина Екатерина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Екатерина Герасимовна

Смерть
08.08.1943
Ленинградская область
Убит ВОВ. Захоронен Ленинградская обл., Мгинский р-н, р.п. № 8, юго-восточнее, 800 м, квадрат 3900
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