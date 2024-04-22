Мухин Григорий Ст. Сержант Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1910
Дата смерти08.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1910
Отец: Мухин Алексей Петров
Мать: Мухина Мария Васильевна
Брат отцу Михаил и Анна Флоровна Сорокина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Мухина Екатерина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1943
Ленинградская область
Убит ВОВ. Захоронен Ленинградская обл., Мгинский р-н, р.п. № 8, юго-восточнее, 800 м, квадрат 3900