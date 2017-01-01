Бузири-Вичи Д’Арчевиа Андрэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1903
Дата смерти06.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 19.04.1928 по 06.10.1978
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сальзано Барбара Александра
Мать ребёнка: Бузири-Вичи Александра Васильевна
г. Рим, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Бузири-Вичи Паоло
Мать ребёнка: Бузири-Вичи Александра Васильевна
г. Рим, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Бузири-Вичи Мария Кристина
Мать ребёнка: Бузири-Вичи Александра Васильевна
г. Рим, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бузири-Вичи Антония Марта
Мать ребёнка: Бузири-Вичи Александра Васильевна
г. Рим, Королевство Италия
Смерть
06.04.1989