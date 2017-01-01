Бузири-Вичи Д’Арчевиа Андрэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузири-Вичи Д’Арчевиа Андрэ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1903

Дата смерти

06.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 19.04.1928 по 06.10.1978

Жена: Бузири-Вичи Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сальзано Барбара Александра

Мать ребёнка: Бузири-Вичи Александра Васильевна

г. Рим, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Бузири-Вичи Паоло

Мать ребёнка: Бузири-Вичи Александра Васильевна

г. Рим, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Бузири-Вичи Мария Кристина

Мать ребёнка: Бузири-Вичи Александра Васильевна

г. Рим, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бузири-Вичи Антония Марта

Мать ребёнка: Бузири-Вичи Александра Васильевна

г. Рим, Королевство Италия
Смерть
06.04.1989
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