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Маркова Агапия

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

1871 г.р.
1873 г.р.
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1877 г.р.
1880 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Григорьев Марк

Мать: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
17.05.1871

Муж: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.12.1871

Дочь: Трофимова Анастасия

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.10.1873

Сын: Трофимов Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.11.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.11.1877

Сын: Трофимов Иван

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.11.1880

Дочь: Трофимова Анастасия

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.04.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.08.1885

Сын: Трофимов Никита Трофимович

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.04.1889

Сын: Трофимов Федор

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.04.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Порфирьев Трофим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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