Григорьев Марк Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьев Марк

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ефимия

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Маркова Агапия

Мать ребёнка: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.04.1850

Дочь: Маркова Агапия

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия

Рождение ребёнка
07.11.1852

Сын: Марков Михаил

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Маркова Пераскева

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия

Рождение ребёнка
11.09.1859

Сын: Марков Никита

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Маркова Анастасия

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия

Рождение ребёнка
24.11.1864

Сын: Марков Николай 1 муж

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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