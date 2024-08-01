Григорьев Марк
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Ефимия
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Маркова Агапия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1850
Дочь: Маркова Агапия
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия
Рождение ребёнка
07.11.1852
Сын: Марков Михаил
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Маркова Пераскева
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия
Рождение ребёнка
11.09.1859
Сын: Марков Никита
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Маркова Анастасия
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия
Рождение ребёнка
24.11.1864
Сын: Марков Николай 1 муж
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия
Смерть
Неизвестно