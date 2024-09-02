Порфирьев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1853
Отец: Филиппов Порфирий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1871
Жена: Маркова Агапия
Рождение ребёнка
09.12.1871
Дочь: Трофимова Анастасия
Мать ребёнка: Маркова Агапия
Рождение ребёнка
10.10.1873
Сын: Трофимов Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Маркова Агапия
Рождение ребёнка
03.11.1875
Рождение ребёнка
07.11.1877
Сын: Трофимов Иван
Мать ребёнка: Маркова Агапия
Рождение ребёнка
22.11.1880
Дочь: Трофимова Анастасия
Мать ребёнка: Маркова Агапия
Рождение ребёнка
29.04.1883
Рождение ребёнка
04.08.1885
Сын: Трофимов Никита Трофимович
Мать ребёнка: Маркова Агапия
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
18.04.1889
Сын: Трофимов Федор
Мать ребёнка: Маркова Агапия
Рождение ребёнка
20.04.1892
Смерть
Неизвестно