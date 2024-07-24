Самойл Егоров
Место рождениядер.Волконская, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Егор Прокопьев
Мать: Акилина Сергеева
дер.Волконская, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1848
Сын: Андрей Самойлов
Мать ребёнка: Анна Васильевна
дер.Волконская, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
Неизвестно