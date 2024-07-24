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Самойл Егоров

Место рождения

дер.Волконская, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Егор Прокопьев

Мать: Акилина Сергеева

дер.Волконская, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1848

Сын: Андрей Самойлов

Мать ребёнка: Анна Васильевна

дер.Волконская, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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