Александров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Владимир

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Виктор

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Александр

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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