Александров ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Владимир
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Виктор
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно