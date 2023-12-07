Косьма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Василий Косьмин
Мать ребёнка: Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
01.06.1874
Дочь: Марфа Косьмина
Мать ребёнка: Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Феодора Косьмина
Мать ребёнка: Анисья Емельянова
Щепинка, Пановская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Василий Косьмин
Мать ребёнка: Анисья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Емельянова
Смерть
Неизвестно