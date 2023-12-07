Косьма Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косьма Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Василий Косьмин

Мать ребёнка: Анисья Емельянова

Рождение ребёнка
01.06.1874

Дочь: Марфа Косьмина

Мать ребёнка: Анисья Емельянова

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Феодора Косьмина

Мать ребёнка: Анисья Емельянова

Щепинка, Пановская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Анисья Емельянова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Василий Косьмин

Мать ребёнка: Анисья Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Емельянова

Смерть
Неизвестно
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