Василий Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Косьма Иванов

Мать: Анисья Емельянова

Смерть
1873
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