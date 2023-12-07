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Василий Косьмин
Василий Косьмин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1873
Дата смерти
1873
Пол
Мужской
Отец
Косьма Иванов
1852 г.р.
Мать
Анисья Емельянова
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец:
Косьма Иванов
Мать:
Анисья Емельянова
Смерть
1873
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