Харионовская (Биричева Липокурова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харионовская (Биричева Липокурова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Дер Шилово Котласского района

Дата рождения

23.12.1918

Дата смерти

08.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1918

Отец: Биричев Иван Васильевич

Мать: Кривошапкина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Харионовский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
02.08.1940

Сын: Харионовский Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич

Бракосочетание
02.04.1941

Муж: Харионовский Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
06.10.1942

Сын: Харионовский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
05.06.1946

Сын: Харионовский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.04.1951

Сын: Харионовский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.03.1958

Сын: Харионовский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич

Смерть
08.10.1991
Котлас, Котлас, Архангельская область

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