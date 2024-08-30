Харионовская (Биричева Липокурова) Клавдия Ивановна
Место рожденияДер Шилово Котласского района
Дата рождения23.12.1918
Дата смерти08.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1918
Рождение ребёнка
15.02.1937
Сын: Харионовский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.08.1940
Сын: Харионовский Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич
Бракосочетание
02.04.1941
Рождение ребёнка
06.10.1942
Сын: Харионовский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
05.06.1946
Сын: Харионовский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.04.1951
Сын: Харионовский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.03.1958
Сын: Харионовский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Харионовский Николай Прокопьевич
Смерть
08.10.1991