(Микулина) Агафья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Микулина) Агафья Ермолаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: Микулин Ермолай Егорович

Мать: Микулина Юлиана Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Микулин Иван Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1885

Дочь: Неонила Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.03.1886

Дочь: Мария Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.1888

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Романенко Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1897

Сын: Микулин Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1898

Сын: Микулин Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.1899

Сын: Микулин Семен

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.06.1903

Дочь: Голощапова Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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