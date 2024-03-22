(Микулина) Агафья Ермолаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Рождение ребёнка
01.01.1884
Рождение ребёнка
06.04.1885
Дочь: Неонила Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1886
Дочь: Мария Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Романенко Анастасия
Рождение ребёнка
1897
Сын: Микулин Петр
Рождение ребёнка
22.02.1898
Сын: Микулин Григорий
Рождение ребёнка
02.02.1899
Сын: Микулин Семен
Рождение ребёнка
17.06.1903
Дочь: Голощапова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно