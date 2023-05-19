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Микулина Юлиана Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1844

Дата смерти

15.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Микулин Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович

Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Агафья Ермолаевна

Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович

Рождение ребёнка
06.01.1865

Дочь: Феона Ермолаевна

Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович

Рождение ребёнка
08.07.1867

Дочь: Ефимия Ермолаевна

Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович

Рождение ребёнка
27.05.1873

Сын: Микулин Никита Ермолаевич

Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Агеева Ефросинья Ермолаевна

Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микулин Ермолай Егорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.06.1904
Причина смерти: рак