Микулина Юлиана Андреевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти15.06.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Микулин Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Агафья Ермолаевна
Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
06.01.1865
Дочь: Феона Ермолаевна
Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
08.07.1867
Дочь: Ефимия Ермолаевна
Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
27.05.1873
Сын: Микулин Никита Ермолаевич
Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Агеева Ефросинья Ермолаевна
Отец ребёнка: Микулин Ермолай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.06.1904
Причина смерти: рак