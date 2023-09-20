Крапивин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивин Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Крапивин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Крапивина Анна Семеновна

Петухово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Крапивин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Крапивина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Крапивина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Крапивина Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крапивина Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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