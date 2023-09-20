Крапивин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Крапивин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Крапивина Анна Семеновна
Петухово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Крапивина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Крапивина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Крапивина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крапивина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно