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Крапивина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Крапивин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Крапивин Василий Яковлевич

Петухово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Крапивин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Крапивин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Крапивина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Крапивин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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