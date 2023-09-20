Крапивина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Крапивин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Крапивин Василий Яковлевич
Петухово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Крапивин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Крапивина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Крапивин Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно