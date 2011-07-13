Сулейманов Гайнулла Галиуллинович
Место рожденияд.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения10.06.1958
Дата смерти13.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958
Бракосочетание
20.08.1982
Рождение ребёнка
30.11.1983
Дочь: Хайруллина (Сулейманова) Алия Гайнулловна
Мать ребёнка: Сулейманова (Хисматуллина) Венера Нигматулловна
Рождение ребёнка
23.04.1985
Рождение ребёнка
01.05.1988
Сын: Сулейманов Рифат Гайнуллович
Мать ребёнка: Сулейманова (Хисматуллина) Венера Нигматулловна
Смерть
13.07.2011