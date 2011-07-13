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Сулейманов Гайнулла Галиуллинович

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Место рождения

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

10.06.1958

Дата смерти

13.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958

Отец: Сулейманов Галиулла Гатауллович

Мать: Сулейманова (Гузаирова) Марзия Шайхисламовна

Бракосочетание
20.08.1982

Жена: Сулейманова (Хисматуллина) Венера Нигматулловна

Рождение ребёнка
30.11.1983

Дочь: Хайруллина (Сулейманова) Алия Гайнулловна

Мать ребёнка: Сулейманова (Хисматуллина) Венера Нигматулловна

Рождение ребёнка
23.04.1985

Сын: Сулейманов Салават Гайнуллович

Мать ребёнка: Сулейманова (Хисматуллина) Венера Нигматулловна

Рождение ребёнка
01.05.1988

Сын: Сулейманов Рифат Гайнуллович

Мать ребёнка: Сулейманова (Хисматуллина) Венера Нигматулловна

Смерть
13.07.2011

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