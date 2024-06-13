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Сулейманова (Хисматуллина) Венера Нигматулловна

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Место рождения

д.Тугузбаева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

06.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1960

Отец: Хисматуллин Нигматулла Ахмедьянович

Мать: Хисматуллина (Абсалямова) Манвара Саитовна

Бракосочетание
20.08.1982

Муж: Сулейманов Гайнулла Галиуллинович

Рождение ребёнка
30.11.1983

Дочь: Хайруллина (Сулейманова) Алия Гайнулловна

Отец ребёнка: Сулейманов Гайнулла Галиуллинович

Рождение ребёнка
23.04.1985

Сын: Сулейманов Салават Гайнуллович

Отец ребёнка: Сулейманов Гайнулла Галиуллинович

Рождение ребёнка
01.05.1988

Сын: Сулейманов Рифат Гайнуллович

Отец ребёнка: Сулейманов Гайнулла Галиуллинович

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