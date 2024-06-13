Сулейманова (Хисматуллина) Венера Нигматулловна
Место рожденияд.Тугузбаева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения06.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1960
Бракосочетание
20.08.1982
Рождение ребёнка
30.11.1983
Дочь: Хайруллина (Сулейманова) Алия Гайнулловна
Отец ребёнка: Сулейманов Гайнулла Галиуллинович
Рождение ребёнка
23.04.1985
Сын: Сулейманов Салават Гайнуллович
Отец ребёнка: Сулейманов Гайнулла Галиуллинович
Рождение ребёнка
01.05.1988
Сын: Сулейманов Рифат Гайнуллович
Отец ребёнка: Сулейманов Гайнулла Галиуллинович