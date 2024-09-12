Козина Степанида Дмитриевна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козина Степанида Дмитриевна

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дмитрий Андреевич

Мать: Ульяна Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Козина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Козин Иван Андреевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Козина Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Козин Иван Андреевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1834 ст.

Сын: Козин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Козин Иван Андреевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Козина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Козин Иван Андреевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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