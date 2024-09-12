Козина Степанида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дмитрий Андреевич
Мать: Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Козина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Козин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Козина Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Козин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1834 ст.
Отец ребёнка: Козин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Козина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Козин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно