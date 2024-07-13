Ульяна Петровна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Петровна

Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Козина Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.