Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Козина Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно