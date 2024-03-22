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Ерегин Яков Владимирович

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

01.01.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: Ерегин Владимир Агапович

Мать: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1878

Жена: Ерегина Евдокия Гурьевна

Рождение ребёнка
26.05.1879 ст.

Дочь: Павла Яковлевна

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Гурьевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 15 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#10
Смерть
01.01.1883 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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