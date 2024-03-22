Ерегин Яков Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смерти01.01.1883 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Отец: Ерегин Владимир Агапович
Бракосочетание
12.02.1878
Жена: Ерегина Евдокия Гурьевна
Рождение ребёнка
26.05.1879 ст.
Дочь: Павла Яковлевна
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Гурьевна
Запись № 15 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#10
Смерть
01.01.1883 ст.
от чахотки